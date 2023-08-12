Україна відкрила реєстрацію торговельних суден для проходження тимчасовим коридором 

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Реєстрація для проходження тимчасовими маршрутами, оголошеними Україною, зараз відкрита для торговельних суден та їхніх власників.

Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, судновласників і капітанів суден було попереджено про потенційну небезпеку, зокрема з боку російського флоту, так і мінна небезпека, яка залишається досить на високому рівні.

Речник ВМС зазначив, що все буде відбуватися під наглядом Збройних сил України, які роблять все можливе, що від них залежить, щодо забезпечення безпеки.

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Крім того, зараз вже відкрита реєстрація, координатор вже працює, додає Плетенчук.

Ухвалене рішення має розвʼязати два основних завдання: подолання міжнародної гуманітарної кризи та можливість для судновласників і компаній нарешті забрати свої торговельні судна, які перебувають фактично в такому гуманітарному полоні через те, що росіяни постійно погрожують на морі.

"Вони (росіяни – ЕП) не просто кажуть, що ці судна будуть розглядатися як перевізники зброї, а в одному з морських переговорів було почуто, що буде визнано, що ця країна бере участь у війні на боці України. Станом на зараз це такий тероризм в радіоефірі, і відповідно, це теж є порушенням міжнародного права, морського права щодо свободи судноплавства", - додав Плетенчук.

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Також речник ВМС сказав, що поки всі подробиці щодо кількості суден та їхніх власників, які уже зареєструвались, не можна розкривати. До того ж ще не визначені терміни, на які оголошені тимчасові маршрути.

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Нагадаємо:

Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня.

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.