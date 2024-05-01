"Як вам мотлох": "Укрпошта" продала "скандальні" ретроавтомобілі на 60% дорожче

На перших аукціонах з продажу застарілого автопарку АТ "Укрпошта" отримало 3,28 млн грн, на 60% більше стартової ціни.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Вчора відбулось 7 аукціонів на суму 3 281 070 гривень, при стартовій ціні 2 049 027, тобто ріст ціни на аукціоні - 60%+. Як Вам "мотлох"?", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні відбудуться ще три аукціони, сукупна вартість лотів яких становить 400 тисяч грн.

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Крім того, Смілянський зазначає, що ще 6 аукціонів, на які прийшло по одному учаснику (Закарпаття, Львів, Тернопіль, Миколаїв, Рівне, Івано-Франківськ), будуть продовжені на 7 днів.

Також повторні аукціони відбудуться у Дніпрі, Харкові та Одесі, проведенню яких завадила безпекова ситуація. А днями компанія оголосить про нові торги, на які будуть виставлені ще 500 автівок.

Нагадаємо:

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АТ "Укрпошта" у соцмережі X (Twitter) нестандартно відреагувала на критику новини про продаж компанією 531 своїх старих авто.

"Так, виставили гниле гівно на аукціон. Ні, не йоб**лись. Так, хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на Prozorro, бо цього вимагає закон", – йдеться в повідомленні.