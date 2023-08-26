Всі розділи
Укр / Рус

Друге судно вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової ініціативи"

Субота, 26 серпня 2023, 12:49 - Ігор Пилипів

Балкер Primus під прапором Ліберії вийшов з порту Одеси і рухається в напрямку болгарського порту Варна.

Про це  свідчать дані ресурсу MarineTraffic, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що вранці 26 серпня з Одеси вийшов балкер Primus під прапором Ліберії і рухається в напрямку болгарського порту Варна. Судно 20 лютого 2022 року прибуло грецького порту Перама під найменуванням Polarstar.

Також нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко у своєму  Telegram опублікував фото балкера, що вийшло з Одеси. 

Реклама:

Нагадаємо:

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині.

Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників  для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси.

Реклама:

Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня. 

Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.

Одеса порти зерно
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
БЕБ повідомило про підозру керівниці одного з одеських банків 17 серпня 2023, 10:44
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський 17 серпня 2023, 09:00
Перше цивільне судно проходить через тимчасовий коридор – Кубраков 16 серпня 2023, 09:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті