Друге судно вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової ініціативи"

Балкер Primus під прапором Ліберії вийшов з порту Одеси і рухається в напрямку болгарського порту Варна.

Про це свідчать дані ресурсу MarineTraffic, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що вранці 26 серпня з Одеси вийшов балкер Primus під прапором Ліберії і рухається в напрямку болгарського порту Варна. Судно 20 лютого 2022 року прибуло грецького порту Перама під найменуванням Polarstar.

Також нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко у своєму Telegram опублікував фото балкера, що вийшло з Одеси.

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Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси.

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Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.