Друге судно вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової ініціативи"
Балкер Primus під прапором Ліберії вийшов з порту Одеси і рухається в напрямку болгарського порту Варна.
Про це свідчать дані ресурсу MarineTraffic, передає "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що вранці 26 серпня з Одеси вийшов балкер Primus під прапором Ліберії і рухається в напрямку болгарського порту Варна. Судно 20 лютого 2022 року прибуло грецького порту Перама під найменуванням Polarstar.
Також нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко у своєму Telegram опублікував фото балкера, що вийшло з Одеси.
Нагадаємо:
Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині.
Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси.
Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів.
Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня.
Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи" 17 липня, а після цього неодноразово атакувала портову зернову інфраструктуру.