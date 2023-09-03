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Зеленский сообщил о прохождении еще двух судов по временному "зерновому коридору"

Воскресенье, 3 сентября 2023, 11:43 - Игорь Пилипив

Еще два судна успешно прошли нашим временным маршрутом после остановки "зернового коридора". 

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в X (Twitter).

"Еще два судна успешно прошли нашим временным "зерновым коридором". Украина восстанавливает настоящую свободу судоходства в Черном море. Свобода требует решительности", - написал президент.

Также Зеленский поблагодарил работников портов и всех, кто обеспечивает безопасное функционирование коридора. 

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"Мы призываем союзников поддержать наши усилия, предоставив больше систем противовоздушной обороны. Вместе мы способны защитить свободу судоходства в Черном море и за его пределами", - добавил Зеленский. 

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Напомним:

Балкер Primus под флагом Либерии стал вторым судном, которое воспользовалось временным маршрутом из порта Одессы. 

Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции.

Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы.

Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. 

Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

Зеленский порты Одесса
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