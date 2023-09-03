Зеленский сообщил о прохождении еще двух судов по временному "зерновому коридору"
Еще два судна успешно прошли нашим временным маршрутом после остановки "зернового коридора".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в X (Twitter).
"Еще два судна успешно прошли нашим временным "зерновым коридором". Украина восстанавливает настоящую свободу судоходства в Черном море. Свобода требует решительности", - написал президент.
Также Зеленский поблагодарил работников портов и всех, кто обеспечивает безопасное функционирование коридора.
Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим «зерновим коридором».— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2023
Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості.
Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору.
Ми закликаємо союзників…
"Мы призываем союзников поддержать наши усилия, предоставив больше систем противовоздушной обороны. Вместе мы способны защитить свободу судоходства в Черном море и за его пределами", - добавил Зеленский.
Напомним:
Балкер Primus под флагом Либерии стал вторым судном, которое воспользовалось временным маршрутом из порта Одессы.
Первое судно, которое воспользовалось украинским черноморским коридором после выхода РФ из "зерновой инициативы", прибыло в Стамбул в Турции.
Украина открыла регистрацию для торговых судов и их владельцев для прохождения временными маршрутами из/в порты Одессы.
Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.
Последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля.
Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.