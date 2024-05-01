Українці за три місяці відкрили рекордну кількість ФОПів

Українці за перший квартал 2024 року відкрили понад 74 тисячі нових ФОПів, що на 33,6% більше, ніж за відповідний період торік.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

"Рекордні 74 050 нових ФОПів відкрили українці за перший квартал 2024 року. Це на третину більше, аніж торік, та на 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році", – йдеться у повідомленні.

Лідером за кількістю нових справ залишається столиця. За І квартал у Києві зареєстрували 10 252 нових бізнесів – це 13,8% від загальної кількості. На другому місці Дніпропетровщина: 6,8 тисяч новостворених бізнесів. Замикає трійку лідерів Київська область: 5,7 тисяч нових ФОПів.

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Опендатабот

Чверть новозареєстрованих ФОПів займаються роздрібною торгівлею – це найпопулярніша сфера, незмінна протягом останніх 4 років. Серед найбільш запитаних напрямків бізнесу серед українських підприємців також опинилися надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.

ОПЕНДАТАБОТ

Нагадаємо:

Кількість платників податку на додану вартість в Україні скоротилася на 20,2 тисячі осіб за 2023 рік. Водночас кількість платників податків на спрощеній системі оподаткування зросла на понад 100 тисяч.

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