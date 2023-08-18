Перше судно, яке вийшло з порту Одеси без "зернової ініціативи", прибуло до Стамбула

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи, прибуло до Стамбулу у Туреччині.

Про це повідомляє Reuters.

Спершу очевидець агентства зафіксував, як судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу перетинає турецьку протоку Босфор.

Згодом місцеві телерадіокомпанії повідомили, що судно стане на якір у порту Амбарлі на півдні Стамбула.

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За даними Marinetraffic судно знаходиться на якірній стоянці біля порту Єшилькей поблизу Стамбулу.

marinetraffic

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Нагадуємо:

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Вранці 16 серпня контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" (прапор Гонконг) вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України. Це судно перебувало в порту Одеса з 23 лютого 2022 року. На його борту – понад 30 тис тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Останнє судно з українським продовольством вийшло з порту Одеса 16 липня – останній день перед виходом РФ з "зернової ініціативи". Після цього Росія неодноразово атакувала українську портову зернову інфраструктуру.

Згодом Україна оголосила тимчасові коридори в Чорному морі для торговельних суден, що прямують до та з українських портів. Він буде використовуватися передусім для евакуації суден, які застрягли в українських портах.

Москва не повідомила, чи буде поважати ці коридори, а судноплавні та страхові джерела висловили занепокоєння з приводу безпеки.





