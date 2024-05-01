Засновник криптобіржі Binance засуджений до чотирьох місяців ув'язнення: менше, ніж просили

Reuters

Колишній генеральний директор Binance Чанпенг Чжао був засуджений 30 квітня до чотирьох місяців ув'язнення після того, як визнав себе винним у порушенні законів США з відмивання грошей на найбільшій у світі криптовалютній біржі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Чжао, який колись вважався найвпливовішою фігурою криптоіндустрії, відомий як "CZ", став другим великим криптобосом, засудженим до тюремного ув'язнення.

Вирок, винесений окружним суддею США Річардом Джонсом в Сіетлі, був значно коротшим, ніж три роки, яких домагалися прокурори, і нижче максимального терміну в 1-1,5 року, рекомендованого федеральними правилами.

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Це також значно менше, ніж 25 років за ґратами, які Сем Бенкман-Фрід отримав у березні за крадіжку 8 мільярдів доларів у клієнтів своєї нині збанкрутілої біржі FTX.

Тим не менш, прокурори привітали результат багаторічного розслідування щодо Binance і Чжао, мільярдера, який жив за межами США в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Це був епічний день, - сказала прокурор США Тесса Горман журналістам біля будівлі суду. "Ув'язнення було критично важливим у цій справі, і ми задоволені результатом".

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Перед винесенням вироку Джонс звинуватив Чжао в тому, що зростання і прибутковість Binance були більш пріоритетними, ніж дотримання законів США.

"У вас були засоби, фінансові можливості і влада, щоб переконатися в тому, що всі правила повинні бути дотримані, і ви не скористалися цією можливістю", - сказав він.

Чжао ніяк не відреагував на вирок.

Нагадаємо:

Міністерство юстиції США просить для засновника найбільшої в світі криптовалютної біржі Binance Чанпенг Чжао 36 місяців увʼязнення після того, як визнав себе винним у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей.