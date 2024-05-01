Сенат США ухвалив заборону імпорту російського урану

Сенат США проголосував за проєкт закону про заборону імпорту збагаченого урану з Росії та передав його на підпис президентові Байдену.

Про це повідомляє Bloomberg.

Документ, який сенатори підтримали одностайно, забороняє імпорт збагаченого урану з РФ через 90 днів після набуття законом чинності з можливістю тимчасових винятків до січня 2028 року.

Раніше Конгрес передбачив виділення 2,7 млрд доларів на розвиток американської уранової галузі за умови, що будуть запроваджені обмеження на імпорт сировини з РФ.

Реклама:

Палата представників схвалила цей законопроєкт у грудні.

Читайте також: Урану на всіх не вистачить. Як дефіцит сировини загальмував атомну енергетику?

Нагадаємо:

Реклама:

За даними Міністерства енергетики США, країна отримує з Росії майже чверть збагаченого урану, що використовується як паливо для 90 атомних реакторів.

Залежність від російських джерел урану, як заявляв раніше Білий дім, створює ризик для цивільної ядерної промисловості США, яка "зазнала напруження через війну Росії в Україні".