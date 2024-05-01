Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися на 4,5 мільярда

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у квітні становили 153,6 млрд грн порівняно зі 158,1 млрд грн у березні (-4,5 млрд грн) та 184,8 млрд грн у лютому (-31,2 млрд грн).

Такі дані наводило Міністерство фінансів України.

За його даними, найбільше скоротилися надходження платежів від Державної податкової служби – до 59,7 млрд грн зі 105,7 млрд грн у березні та 107,4 млрд грн у лютому.

Зазначається, що у квітні надходження від податку на прибуток підприємств склали лише 3,2 млрд грн проти 60,1 млрд грн у березні та 61,0 млрд грн у лютому.

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Щодо інших податків, то податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у квітні збільшилися до 16,5 млрд грн (15,7 млрд грн у березні), рентна плата – до 5,5 млрд грн (1,4 млрд грн), акцизний податок - до 11,5 млрд грн (9,2 млрд грн).

Надходження від Державної митної служби зросли у квітні до 48,9 млрд грн із 45,8 млрд грн у березні та 39,8 млрд грн у лютому.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками квітня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 200,8 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

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Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 квітня залучило до державного бюджету понад 7,2 млрд грн.