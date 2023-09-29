Росія влазить у трильйонні борги, щоб покрити дефіцит бюджету

Держборг Росії за першу половину 2023 року збільшився на 2,2 трлн рублів - при тому що на весь рік було заплановано 2,5 трлн рублів.

Про це з посиланням на дані Рахункової палати РФ повідомляє "Forbes Россия".

Так, за січень - червень 2023 року збільшився на 10%, що становить 2,24 трлн рублів. За рік порівняно з 1 липня 2022-го держборг збільшився на 27,5%.

Водночас у бюджеті на весь 2023 рік було заплановано збільшення боргів на 2,5 трлн рублів.

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Станом на 1 липня сума запозичень становила трохи більше ніж 25 трлн рублів - це приблизно 16,7% прогнозованого обсягу ВВП.

Витрати на обслуговування державного боргу теж зросли: станом на 1 липня вони становили 718,1 млрд рублів. Це збільшення на 4%, якщо порівняти із серединою 2022 року, і одразу на 42% - якщо порівняти із серединою 2021-го.

Бюджет Росії в першій половині 2023 року виконано з дефіцитом у розмірі 2,35 трлн рублів.

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Доходи, якщо порівняти з першим півріччям 2022-го, скоротилися на 1,64 трлн рублів (11,7%), зокрема нафтогазові - на 2,99 трлн рублів, або майже вдвічі.

Витрати збільшилися на 2,2 трлн рублів (17,5%).

Доходи виконано на 47,4% від запланованих (у першій половині 2022-го було 56%), витрати - на 49,3% (у 2022-му за той самий період було 48,2%), ідеться в доповіді Рахункової палати.

Нагадуємо:

У середині вересня поточного року президент РФ Путін оголосив про завершення роботи над відновленням економіки і перехід до розвитку. А ще раніше Путін оголошував, що Росія обігнала Німеччину і входить до п'ятірки найбільших економік світу.

Через два тижні Путін підняв зарплату собі, заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву, депутатам, силовикам.

При цьому, у Росії рекордно впали нафтогазові доходи. Експорт викопного палива з Росії падає з моменту введення санкцій - як у кількісному, так і вартісному вираженні, і в червні 2023 року доходи РФ від цього виду економічної діяльності досягли найнижчого місячного значення.

За січень-червень до Європи з Росії було поставлено 12 млрд кубометрів газу. При тому, що в найкращі для "Газпрому" роки експорт до ЄС доходив до 170-180 млрд кубометрів на рік.

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес "Газпрому" став збитковим - уперше з часів пандемії та вдруге за останні 25 років.

У липні в Росії оголосили двоетапне підвищення внутрішніх цін на газ, яке перевершило навіть прогнози. Ціни для російських споживачів "Газпрому" змінюватимуться у два етапи - з 1 липня 2024 року на 8% і ще на 8% - з 1 липня 2025 року.

15 вересня Банк Росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку - втретє за два місяці. Центробанк констатував, щоб стримати інфляцію і повернути її до цільових значень, потрібне додаткове посилення грошово-кредитних умов. Причому, підкреслювалося, що попереду очікується "тривалий період підтримки жорстких грошово-кредитних умов в економіці.