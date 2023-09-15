Інфляція зростає: у РФ втретє за два місяці підвищили ключову ставку

Банк Росії 15 вересня ухвалив рішення вчергове підвищити ключову ставку - цього разу на 1 п.п., до 13%.

Про це передають російські ЗМІ з посиланням на повідомлення Банку Росії.

Це вже третє поспіль підвищення ставки від регулятора за останні два місяці: 21 липня ЦБ підвищив ставку на 1 в.п., а 15 серпня на тлі зростаючого інфляційного тиску - одразу на 3,5 в.п. на позаплановому засіданні.

Центробанк констатував, щоб стримати інфляцію і повернути її до цільових значень, потрібне додаткове посилення грошово-кредитних умов.

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Причому, підкреслюється, що попереду передбачається "тривалий період підтримки жорстких грошово-кредитних умов в економіці.

Уже на найближчих засіданнях Центробанк знову "оцінюватиме доцільність" подальшого підвищення ключової ставки. Наступне планове засідання ради директорів Центробанку щодо ставки відбудеться 27 жовтня.

При цьому, в оновленому середньостроковому макропрогнозі Центробанк підвищив свої очікування щодо інфляції за підсумками року - з липневих 5-6,5% до 6-7%.

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Серед проінфляційних ризиків ЦБ зростання попиту випереджатиме можливості пропозиції, розганяючи зростання цін.

Ще один вагомий проінфляційний ризик - дефіцит трудових ресурсів.

Також, ситуацію погіршують "геополітичні наслідки для російської зовнішньої торгівлі".

Як коментує рішення про підвищення облікової ставки Forbes.ru, попередні два підвищення поки що не дали бажаного ефекту. За останній місяць проінфляційні фактори в Росії посилилися.

Споживча інфляція закріпилася істотно вище за цільові 4% - до 11 вересня вона склала 5,5% у річному вираженні.

Інфляційні очікування населення на рік вперед у серпні погіршилися до 11,5%, на 0,4%. Рекордно низьке безробіття зберігається, а підприємства відчувають дефіцит робочої сили, що виступає потужним проінфляційним фактором.

Обсяг кредитування фізосіб, за попередніми даними, у серпні досяг рекордних в історії значень.

Залишається нестабільною і ситуація на валютному ринку.