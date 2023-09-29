Россия влазит в триллионные долги, чтобы покрыть дефицит бюджета

Госдолг России за первую половину 2023 года увеличился на на 2,2 трлн рублей — при том что на весь год были запланированы 2,5 трлн рублей.

Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты РФ сообщает "Forbes Россия".

Так, за январь — июнь 2023 года увеличился на 10%, что составляет 2,24 трлн рублей. За год в сравнении с 1 июля 2022-го госдолг увеличился на 27,5%.

При этом в бюджете на весь 2023 год было запланировано увеличение долгов на 2,5 трлн рублей.

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По состоянию на 1 июля, сумма заимствований составляла чуть больше 25 трлн рублей — это примерно 16,7% прогнозируемого объема ВВП.

Расходы на обслуживание государственного долга тоже выросли: по состоянию на 1 июля они составили 718,1 млрд рублей. Это увеличение на 4% в сравнении с серединой 2022 года и сразу на 42% — в сравнении с серединой 2021-го.

Бюджет России в первой половине 2023 года исполнен с дефицитом в размере 2,35 трлн рублей.

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Доходы в сравнении с первым полугодием 2022-го сократились на 1,64 трлн рублей (11,7%), в том числе нефтегазовые — на 2,99 трлн рублей или почти в два раза.

Расходы увеличились на 2,2 трлн рублей (17,5%).

Доходы исполнены на 47,4% от планируемых (в первой половине 2022-го было 56%), расходы — на 49,3% (в 2022-м за тот же период было 48,2%), говорится в докладе Счетной палаты.

Напоминаем:

В середине сентября текущего года президент РФ Путин объявил о завершении работы над восстановлением экономики и переходе к развитию. А еще раньше Путин объявлял, что Россия обогнала Германию и входит в пятерку крупнейших экономик мира.

Спустя две недели Путин поднял зарплату себе, замглавы Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, депутатам, силовикам.

При этом, в России рекордно упали нефте-газовые доходы. Экспорт ископаемого топлива из России падает с момента введения санкций - как в количественном, так и стоимостном выражении, и в июне 2023 года доходы РФ от этого вида экономической деятельности достигли самого низкого месячного значения.

За январь–июнь в Европу из России было поставлено 12 млрд кубометров газа. При том, что в лучшие для "Газпрома" года экспорт в ЕС доходил до 170-180 млрд кубометров в год.

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным - впервые со времен пандемии и во второй раз за последние 25 лет.

В июле в России объявили двухэтапное повышение внутренних цен на газ, которое превзошло даже прогнозы. Цены для российских потребителей "Газпрома" будут меняться в два этапа - с 1 июля 2024 года на 8% и еще на 8% - с 1 июля 2025 года.

15 сентября Банк России принял решение повысить ключевую ставку - в третий раз за два месяца. Центробанк констатировал, чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевым значениям требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Причем, подчеркивалось, что впереди ожидается "продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.