Американська Iridium забезпечує навігацією на лінії фронту безпілотники ФСБ - розслідування

Американська компанія Iridium забезпечує навігаційною системою безпілотники "Картограф", що виробляються в Росії компанією AFM-Servers для потреб ФСБ та використовуються у війні з Україною.

Це виявило розслідування українського проєкту Trap Aggressor.

"Картограф" — засекречена російська безпілотна авіаційна система сімейства "Птеро". Цей зразок озброєння таємно розроблявся для потреб ФСБ Росії. Його використовують російські військові у війні проти України та Сирії. Його виробляє AFM-Servers", - пояснюють розслідувачі.

Початок розслідуванню поклало відео майже річної давнини. На відео російський бізнесмен Амір Валієв, який обіймає посаду генерального директора AFM-Servers, розповідає, що виробляє дрони з навігаційною системою американської компанії Iridium.

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До того ж, Валієв стверджує, що ці безпілотники можуть виконувати свої завдання виключно завдяки американській системі навігації виробництва Iridium.

Розслідування, яке було проведене рік потому, показало, що Iridium досі залишається присутньою на російському ринку, у тому числі - через свою дочірню компанію Iridium Communications.

За даними торгових баз, у 2015-2022 роках російська "донька" американської компанії закуповувала продукцію безпосередньо у материнської американської компанії Iridium Satellite.

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У 2023 році ця ж "донька" імпортувала машини виробництва Iridium Satellite для прийому та перетворення голосу та зображень. Хоча тепер це здійснювалося опосередковано через якісь невідомі компанії.

Одночасно московська компанія Iridium Communications у 2022 році підписала договір з центральним вузлом зв’язку Національної гвардії Росії (Росгвардія), згідно з яким компанія мала підключити Росгвардію до міжнародної супутникової системи радіозв’язку. Про це стало відомо з тендерної документації.

Крім того, за даними НАЗК України, московська дочка американської компанії має чинні контракти на послуги супутникового зв'язку для збройних сил Росії.

А в березні 2022 року одна з компаній-засновників Iridium Communications, держпідприємство "Морсвязьспутник", надавала послуги російському МЗС.

"Ще в травні 2014 року Iridium заявляв про можливі проблеми через санкції проти російського бізнесу, але, як ми бачимо, після понад 8 років гібридної агресії та 1,5 року повномасштабної війни в Україні жодні санкції не вплинули на співпрацю Iridium з Росією", - наголошують розслідувачі.

За даними, які вдалося зібрати Trap Aggressor, російська компанія AFM-Servers, що виробляє дрони з навігаційною системою Iridium, безпосередньо допомагає російським військовим операціям проти України та регулярно співпрацює з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії.

Тільки з 2013 по 2015 роки AFM-Servers уклали контракти на майже 100 мільйонів рублів з військовою частиною 55056. Це підрозділ ФСБ, який займається матеріально-технічним забезпеченням.

Як наголошують розслідувачі, на сьогодні БПЛА "Картограф" росіяни використовують у прифронтовій зоні для оцінки ситуації на місці та визначення місця розташування українського озброєння. Комплекс оснащений 80-мегапіксельними камерами та тепловізорами для швидкого створення 3D-планів зони проведення спецоперацій.

Розслідувачі Trap Aggressor надіслали листа Iridium Satellite з проханням прокоментувати бізнес в Росії після півтора року повномасштабного вторгнення. Однак представники компанії вирішили проігнорувати це.

Нагадуємо:

США цього тижня наклали обмеження на низку компаній з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами. Деякі з них раніше фігурували в журналістському розслідуванні про компоненти для російських безпілотників "Орлан-10".

Перед тим Штати оголосили санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.

Також цього тижня стало відомо, що Європейська комісія попередила про торговельні обмеження, які можуть бути введені по відношенню до Туреччини, Індії та ще чотирьох країн, звідки Іран та Росія постачають деталі для безпілотників та іншої зброї, що вражає українські міста.