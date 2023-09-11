Збитковий "Газпром" збільшить знижку на газ для Китаю до 50%

Всупереч збитковості газового напряму "Газпрому" і підвищенню цін на внутрішньому ринку в РФ, яке планується, ціна на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися в найближчі кілька років.

Про намір Москви продавати Китаю газ набагато дешевше, ніж Європі, свідчить документ російського уряду, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Так, наступного року знижка для Китаю збільшиться до 46%, випливає з проектувань уряду РФ. Газ із "Сили Сибіру" коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів.

Для порівняння, газ для Туреччини і Європи буде продаватися по $481,7 за тисячу кубометрів.

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Більше того, "Газпром" ще й наростить прокачування газу в Китай.

Якщо за підсумками 2023 року "Газпром" планує поставити в Китай 22 млрд кубометрів газу, то наступного року обсяг поставок планують наростити до 30 млрд кубів.

Нагадуємо:

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Експорт до Євросоюзу в найкращі для "Газпрому" роки доходив до 170-180 млрд кубометрів на рік.

За січень-червень до Європи з Росії було поставлено 12 млрд кубометрів газу.

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес "Газпрому" став збитковим - уперше з часів пандемії та вдруге за останні 25 років.

Причиною плачевного стану справ у компанії називають різке падіння виручки від експорту. Крім того, причиною стало скорочення транспортування газу газотранспортною системою укупі зі зростанням потужностей самої системи після завершення будівництва газопроводів для "Північного потоку-2", що так і не запрацювали.

При цьому, в липні в Росії оголосили двоетапне підвищення внутрішніх цін на газ, яке перевершило навіть прогнози.

Ціни для російських споживачів "Газпрому" змінюватимуться у два етапи - з 1 липня 2024 року на 8% і ще на 8% - з 1 липня 2025 року.

Однак навіть таке підвищення в 1,5-2 рази поступається, наприклад, цінам ТОВ "Сибнефть-Чукотка", яке реалізує газ споживачам Чукотського автономного округу. Причому, останній є одним із нафто-газовидобувних регіонів Росії.

Попереднього разу ціни на газ підвищувалися в Росії з 1 грудня 2022 року - на 8,5%.