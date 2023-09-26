Путін підняв зарплату собі, Медведєву, депутатам, силовикам та членам виборкому "території Сіріус" 

Президент Росії Владімір Путін підписав укази про індексацію заробітної плати окремих категорій державних службовців на 5,5% з 1 жовтня 2023 року.

Про це з посиланням на документи опубліковано на офіційному порталі правової інформації, повідомляє The Moscow Times.

Так, зарплати буде підвищено:

президенту РФ,

заступнику голови Радбезу РФ Дмітрію Медведєву,

голові Слідчого комітету РФ Алєксандру Бастрикіну,

генеральному прокурору РФ Ігорю Краснову,

депутатам Держдуми і членам Ради Федерації,

деяким керівникам федеральних органів виконавчої влади,

співробітникам посольств і консульств РФ,

представникам Росії в міжнародних організаціях в інших країнах,

Цікаво, що до цього списку російських високопоставлених чиновників, кому буде підвищено зарплати, потрапили члени територіальної виборчої комісії так званої "території Сіріус".

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"З метою забезпечення соціальних гарантій <...> постановляю підвищити з 1 жовтня 2023 року в 1,055 раза грошову винагороду осіб, які обіймають державні посади Російської Федерації", - ідеться в указі.

Водночас, нагадує видання, наприкінці 2022 року Путін своїм указом дозволив вищим посадовим особам не декларувати відомостей про доходи на час війни в Україні, тож востаннє чимало посадовців та депутатів звітували про отримані кошти у травні 2022 року - за 2021 рік.

Так, за офіційними даними, 2021 року Путін заробив 10,202 млн рублів - на 208 тисяч більше, ніж 2020-го. Медведєв 2021 року задекларував 8,353 млн рублів - майже на 10 млн менше, ніж попереднього року.

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Нагадуємо:

Сіріус - це перша в Росії територія федерального значення, створена рішенням Путіна. Вона утворилася 2020 року шляхом виведення Імеретинської низовини зі складу Адлерського району Сочі. Путін пояснив цю ініціативу необхідністю розвитку олімпійської та екологічної спадщини.

Згідно з російськими джерелами, засновник "Сіріуса" - фонд "Талант і успіх", створений другом Путіна віолончелістом Сергєєм Ролдугіним, балериною Свєтланою Захаровою, математиками Станіславом Смирновим та Іваном Ященком, хокеїстом Владіміром Каменським, художнім керівником Академічного симфонічного оркестру Філармонії Санкт-Петербурга Юрієм Теміркановим.

Попри певну допомогу бізнесу в особі олігархів Владіміра Потаніна і Вагіта Алекперова, фінансують фонд переважно з коштів держави.