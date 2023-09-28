Російська нафта дорожчає, попри цінову стелю Великої сімки – Bloomberg

Російська нафта продовжує дорожчати, незважаючи на обмеження ціни, встановлене країнами Великої сімки та її союзниками.

Про це повідомляє Bloomberg з посиленням на дані від Argus Media Ltd.

Так, нафта із західних портів країни зросла разом із основними ф’ючерсами. Флагман російського сорту Urals торгується за 85,35 доларів за барель у балтійському порту Приморськ і 86 доларів з чорноморського порту Новоросійськ.

Представники G-7 давно заявляли, що поки що не мають наміру переглядати ліміт, який раніше встановили на рівні 60 доларів за барель, попри те, що спотові ціни значно перевищили його, пише Bloomberg.

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Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вартість сирої російської нафти стосовно світових ринків сильно впала, часом досягаючи рівня в 30 доларів за барель і навіть дешевше.

Однак останніми місяцями вартість нафти РФ зростає в абсолютному і відносному вираженні.

Bloomberg пояснює це тим, що Росія разом із Саудівською Аравією скорочує морські перевезення. Так, будь-які вигоди від "цінової стелі" зменшуються. Річ у тім, що європейські страховики і судновласники продовжують працювати з російською нафтою.

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Щоб не потрапити під санкції, європейські постачальники послуг повинні отримати документ із заповненням, що вантаж купили дешевше 60 доларів за барель. Однак більшість із них рідко мають уявлення про справжню ціну вантажу.

Нагадаємо:

Росія все ще покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, попри те, що поставки в країні перевищують цінові обмеження країн Великої сімки.