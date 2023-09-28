Новини 28 вересня: Molfar придбало AIN.UA, НАБУ почало слідство щодо виплат окупованим СЕС брата Шурми

Про позов у СОТ. Україна може відкликати позов із СОТ, якщо Польща, Угорщина та Словаччина гарантують незастосування обмежувальних заходів до українських товарів у майбутньому.

Про медіа. Агентство бізнес-розвідки Molfar оголосило про придбання українського онлайн-журналу про ІТ-бізнес, стартапи, технології та підприємництво AIN.UA.

Про Шурму. Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.

Про справу Укргазбанку. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі заволодіння коштами "Укргазбанку" у розмірі 206 мільйонів гривень.

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Про російські безпілотники. Американська компанія Iridium забезпечує навігаційною системою безпілотники "Картограф", що виробляються в Росії компанією AFM-Servers для потреб ФСБ та використовуються у війні з Україною.

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Друга зима під обстрілами: наскільки енергетика готова до зими

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Пошкоджену росіянами енергетичну систему готують до зими і нових атак. Коли вимикатимуть світло та чи буде блекаут?

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