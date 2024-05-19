18 травня майже у всіх областях від електрики відключали промисловість

З 18:00 до 24:00 у всіх областях окрім Херсонської від електроенергії відключали промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомлення Міністерства, з 18:00 до 24:00 18 травня в усіх регіонах, крім Херсонської області, застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

Раніше, 18 травня НЕК "Укренерго" повідомляла, що на 19 травня відключати промисловість та побутових споживачів планують тільки у Харківській та Полтавській областях, через ремонтні роботи.

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В інших областях обмежень не прогнозують.

Нагадаємо:

На Донеччині енергетиків, які виконували ремонтні роботи, атакував російський дрон, "Ланцет", на щастя обійшлось без постраждалих.

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