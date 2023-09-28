Друга зима під обстрілами: наскільки енергетика готова до зими

До початку великої війни ремонтний сезон в енергетичній сфері традиційно тривав з травня по вересень. У нових реаліях енергетики між собою жартують, що ремонтну кампанію 2022 року можна буде закінчити до 2029 року.

Справді, в умовах знищення або пошкодження левової частки об’єктів генерації та розподілу говорити про повне відновлення протягом пів року неможливо.

Так само складно робити більш-менш точні прогнози щодо можливих вимкнень, не знаючи наперед, наскільки руйнівними будуть нові атаки росіян. Єдине, про що можна стверджувати майже однозначно, це те, що обстріли триватимуть.

Ба більше, росіяни зробили роботу над помилками і змінили тактику. Тепер для перевантаження української ППО та ураження цілей вони використовують так звані рої дронів. Україна це врахувала і готує свою "протиотруту", однак громадянам все одно слід готуватися до майбутніх відключень.

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Як триває підготовка до зими

Наприкінці літа почали з’являтися суперечливі оцінки готовності енергетичної системи України до майбутнього опалювального сезону. Частина з них лякала. Так, колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль сказала, що план відновлень теплових електростанцій виконаний лише на третину.

Ба більше, голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС становить лише 1,6% від завданих росіянами пошкоджень. "На жаль, цифри, якими ми володіємо щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт, а це звітність за 1 липня 2023 року, не дає нам позитивної думки стосовно успішного проходження ОЗП", – сказав він.

Згодом уряд почав заспокоювати українців. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що підготовка до зими входить у фінальну стадію і все йде за планом.

Високопоставлений співрозмовник ЕП в уряді наголосив, що більшість енергетичних компаній ефективно використали літо для підготовки до зими.

"Ремонтна кампанія "Енергоатома" була складена доволі грамотно. Вони запустили на повну потужність сім атомних блоків, ще два ремонтують. Узимку працюватимуть усі дев'ять доступних блоків", – пояснив він.

Обʼєкти теплової генерації відремонтовані на понад 70%. Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зазначив, що його компанія виконала 19 з 27 запланованих до кінця 2023 року поточних ремонтів. "Ще є трохи часу на підготовку та ремонти, але ми будемо входити в зиму з тими ж генеруючими потужностями, які в нас були у 2022 році", – сказав співрозмовник ЕП в одній з енергетичних компаній.

Однак електроенергію треба не лише виробити, а й передати високовольтними мережами та доставити до споживача мережами обленерго. "У 2022 році в більшості випадків відключення відбувалися не через брак електроенергії, а через мережеві обмеження", – пояснив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, компанія готова транспортувати зимові обсяги електроенергії. "Наразі обмежень ні щодо мережі, ні стосовно виробництва електроенергії немає", – сказав він.

Оцінювати готовність енергосистеми до зими, тим більше у відсотках, наразі складно – ключовим питанням залишається запас міцності. "У тебе може бути все обладнання і все може працювати, але при цьому ти можеш мати в запасі десь три трансформатори, десь два, а десь узагалі один. Ось цей запас міцності у випадку нових обстрілів має дуже велике значення", – додав Герус.

"Обладнання виробляється довго. Росіяни це добре розуміють, тому в цьому напрямку нам необхідна допомога партнерів", – наголошував очільник уряду.

На жаль, це не єдиний виклик, який чекає енергетиків узимку.

Виклики та проблеми

Ключовим залишається військовий ризик. Майже ніхто не сумнівається, що росіяни продовжать атакувати енергосистему ракетами та дронами. Це підтвердила й масована атака, яка відбулася 21 вересня.

"Основний виклик – це виробництво росіянами "шахедів". Вони використовують так звані рої дронів, що виснажує нашу ППО і дозволяє їм досягати цілей. У нас є "протиотрута", ми над цим працюємо. Буквально в найближчі тижні наша протиповітряна оборона буде враховувати нову тактику росіян і ми будемо з цим боротися ще краще, ніж минулого року", – заявив 26 вересня Шмигаль.

"Система ППО – це найважливіший елемент нашої стійкості. Ми можемо безкінечно відновлювати об’єкти, але тільки протиповітряна оборона дасть більше шансів без проблем пройти зиму", – наголошує Кудрицький.

Крім активного захисту енергетики за допомогою ППО, Україна вимушено стала першою країною, яка застосовує пасивний захист – інженерні укріплення.

"Є два рівні захисту. Перший – від осколків, другий – від атак ракет та дронів. Не можу розкривати подробиць, але робота в цьому напрямку також триває", – розповів співрозмовник ЕП в одній з великих енергетичних компаній.

Він наголосив, що повністю прикрити об’єкти неможливо і треба готуватися до можливих руйнувань. "Важливо мати запас обладнання для швидкого проведення ремонтів. Це стосується і генерації, і розподілу", – додав він.

Інший важливий чинник – погода. "Попередня зима була тепла, природа була на нашому боці. Тепер ми готуємося до різних погодних умов", – сказав прем’єр.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар каже, що Американська агенція атмосфери й океанів не прогнозує холодної зими. Утім, додає експерт, це не означає, що віялових відключень споживачів не буде.

Чи станеться блекаут

Опитані ЕП експерти та учасники ринку відзначили і позитивні, і негативні нюанси підготовки енергосистеми до осінньо-зимового періоду.

"Технічно ми в набагато гіршому стані, ніж рік тому, але психологічно ми в кращій ситуації. На жаль, унікальний досвід минулого року ми здобували під ракетними обстрілами. Жодна енергетична система такого не переживала", – розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Попри всі складнощі, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в разі відсутності нових атак Україна зможе пережити зиму без відключень.

Харченко з цією думкою не погодився. За його словами, у нинішньому стані енергосистема значно вразливіша, ніж рік тому, а резерви кратно скоротилися.

"За холодної погоди ми не пройдемо зиму без відключень навіть за умови відсутності атак. Якщо кілька днів буде мінус 10-15 градусів, то почнуться планові відключення з графіками, бо не вистачатиме потужності. Навіть за умови імпорту та аварійної допомоги. Ми і серпень ледь пройшли", – зауважив Харченко.

Про можливі відключення попередив і Гончар. "Якщо зима буде теплою, то Україні може вистачити генерації. Однак це не означає, що не буде віялових відключень, до цього треба звикнути як до норми", – сказав він.

Точно передбачити ситуацію у випадку масованих обстрілів та руйнувань неможливо. "Зима буде важкою, відключення будуть залежати від того, якими будуть атаки і як працюватиме ППО. У певних регіонах може бути ситуація, коли чотири години світло буде, а чотири – ні", – спрогнозував Харченко.

Колишня народна депутатка Вікторія Войціцька наголосила, що у 2022 році швидко відновлювати енергопостачання вдавалося завдяки запасу обладнання.

"У березні 2022 року всі резерви були використані і в цю зиму ми входимо без резерву. Ми замовили десятки трансформаторів, а отримуємо одиниці. Решта надходитиме протягом зими, але цього все одно недостатньо. Ми повинні бути чесними перед громадянами і говорити, що ті дива з відновлення енергопостачання, які ми бачили, цього року навряд чи можливі", – сказала вона.

Попри складну ситуацію, колапсу енергосистеми не буде, переконані співрозмовники ЕП. "Зима буде непростою, але ми її пройдемо. Людям варто готуватися на побутовому рівні: обміняти лампи на енергоефективні, перевірити генератори, купити за можливості зарядні станції", – порадив Герус.

"Будуть складнощі, але одночасно є всі підстави вважати, що блекауту не буде. За певних умов ситуація може бути навіть не гіршою за минулорічну. Однак навесні ми можемо зрозуміти, що наступна зима буде ще складнішою, бо росіяни не припинять енергетичний терор", – підсумував Харченко.