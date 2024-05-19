РФ за тиждень арештувала активів європейських банків на загальну суму у понад €700 млн

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Суд Санкт-Петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам - UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків РФ проти західних фінустанов з початку вторгнення.

Про це йдеться у судовому реєстрі РФ щодо UniCredit, Deutsche Bank та Commerzbank, а також у повідомленні Financial Times.

Кроки російського суду з замороження активів двох німецьких та італійського банків повʼязують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків з РФ.

Арешти відбулись за позовом "РусХимальянса", дочірньої компанії "Газпрому", у справі про нібито невиконання зобовʼязань по спільному проєкту.

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Суд наклав арешт на активи другого за розміром в РФ європейського банку, UniCredit на суму 463 млн євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні, згідно з останнім фінансовим звітом головної російської дочірньої компанії банку.

В іншому рішенні від того ж дня, суд наклав арешт на активи Deutsche Bank на суму 238,6 млн євро, включаючи майно та кошти на його рахунках у Росії.

У п'ятницю 17 травня суд вирішив заарештувати активи німецького Commerzbank. "РусХимальянс" просив заморозити до 94,9 млн євро активів банку, суд задовольнив позов.

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Суд постановив, що банк не може продати свій бізнес в Росії; для цього йому потрібна згода очільника РФ Володимира Путіна. Суд Санкт-Петербурга погодився з "РусХимальянсом"що ці заходи були необхідними, оскільки банк "вживає заходів, спрямованих на відчуження свого майна в Росії".

"РусХимальянс" є оператором газопереробного заводу та виробництва скрапленого природного газу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. У липні 2021 року він підписав контракт з німецьким Linde на проєктування, постачання обладнання та будівництво комплексу. Через рік Linde призупинила роботи через санкції ЄС.

Тоді "РусХимальянс" звернувся до банків-гарантів UniCredit, Deutsche Bank, Commerzbank та інших, які відмовилися виконувати свої зобов'язання, оскільки платіж російській компанії може порушити європейські санкції, йдеться в судовому поданні компанії.

До списку гарантів також увійшли Bayerische Landesbank і Landesbank Baden-Württemberg, проти яких "РусХимальянс" також подав позови до суду Санкт-Петербурга.

Нагадаємо:

Високопосадовці Міністерства закордонних справ Італії та інші посадові особи у понеділок 20 травня обговорять дії російського суду проти UniCredit банку.

Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області 22 квітня виніс рішення про блокування усіх рахунків JPMorgan в Росії, включно із рахунками дочірніх компаній, за поданням російського держбанку ВТБ.

Економічна правда