НАБУ розслідує виплату “зеленого” тарифу окупованим станціям брата Шурми

РОСТИСЛАВ ШУРМА В ІНТЕРВ'Ю РАДІО СВОБОДА, СКРІНШОТ ВІДЕО

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.

Про це ЕП повідомили співрозмовники в правоохоронних органах.

За даними ЕП, кримінальне провадження було зареєстроване минулого тижня.



У провадженні фігурують п’ять фірм, якими за даними Bihus.Info володіють брат заступника керівника Офісу перзидента Ростислава Шурми Олег або наближені до посадовця особи.

Справа розслідується за частиною 5 статті 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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Нагадаємо:

17 серпня було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за "зеленим тарифом" до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Йдеться, зокрема, про ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", співвласником яких є брат Ростислава Шурми - Олег Шурма.

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А співвласником ще двох компаній - ТОВ "Грін Енерджі Токмак" і ТОВ "Грандпауєр ЛЛС" - є Руслан Божко, колишній підлеглий Ростислава Шурми, якого вважають близькою до нього людиною.

Заступник Андрія Єрмака підтвердив , що його брат отримував плату від ДП "Гарантований покупець" за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але це робив не тільки він, а і "всі інші компанії".

Економічна правда