Агентство бізнес-розвідки Molfar стало власником онлайн-журналу про ІТ-бізнес AIN.UA

Агентство бізнес-розвідки Molfar оголосило про придбання українського онлайн-журналу про ІТ-бізнес, стартапи, технології та підприємництво AIN.UA.

Про це повідомив виконавчий директор Molfar Артем Старосек.

"З 1 жовтня стаю новим CEO і власником AIN.UA", - зазначив він.

За словами Старосека, придбання AIN.UA стане розвитком проєкту Molfar зі створення власного медіа.

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"Півтора року тому Molfar долучився до інформаційного спротиву і почав розвиток власного медіа. Виявилось, що це складно і повільно. ... Вирішив діяти: з 1 жовтня стаю новим CEO і власником AIN.UA", - зазначив він.

Як випливає з роз'яснення нового власника AIN.UA, видання може радикально змінити спрямованість.

"Нас чекають нові розслідування воєнних злочинів. Вистачає роботи по економічних колаборантах і експертам з обходу санкції. Водночас в Україні є бізнес війни, якому приділено недостатньо уваги. Прогресивний і соціально відповідальний бізнес, що профільно допомагає ЗСУ. Не варто забувати про питання інституту репутації, де робота ще не починалась", - зазначив Саросек.

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"У цих напрямках буде рухатись AIN.UA. Без змін редакційної політики. Більше аналітики й звичайно більше розслідувань", - додав він.

За словами нового власника видання, новий проєкт планується реалізовувати за допомогою команди, що створювала OSINT-спільноту, школу та медіа Molfar.

Нагадуємо:

Видання AIN.UA виходить з 1999 року. ЗМІ тримало у фокусі все, що відбувалося в українському ІТ-бізнесі, а також моніторимо головні світові новини.

Компанія Molfar була започаткована у 2019-му році.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, компанія Molfar створила OSINT-спільноту Molfar. Наразі частина команди Molfar повністю присвятила себе воєнним розслідуванням, спростуванню пропаганди, ідентифікації воєнних злочинців та геопросторовій розвідці.

Компанія Molfar надає послуги приватної розвідки у 39 країнах світу, найбільше OSINT-розслідувань проводиться в Україні, США та Великобританії.