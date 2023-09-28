Новости 28 сентября: Molfar приобрело AIN.UA, НАБУ начало следствие по выплатам оккупированным СЭС брата Шурмы

О иске в ВТО. Украина может отозвать иск из ВТО, если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют неприменение ограничительных мер к украинским товарам в будущем.

О медиа. Агентство бизнес-разведки Molfar объявило о приобретении украинского онлайн-журнала об ИТ-бизнесе, стартапах, технологиях и предпринимательстве AIN.UA.

О Шурме. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по выплатам за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях.

О деле Укргазбанка. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу завладения средствами "Укргазбанка" в размере 206 миллионов гривен.

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О российских беспилотниках. Американская компания Iridium обеспечивает навигационной системой беспилотники "Картограф", которые производятся в России компанией AFM-Servers для нужд ФСБ и используются в войне с Украиной.

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Вторая зима под обстрелами: насколько энергетика готова к зиме

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