Міністерство закордонних справ Італії 20 травня обговорить арешт Росією активів UniCredit банку

Високопосадовці Міністерства закордонних справ Італії та інші посадові особи у понеділок 20 травня обговорять дії російського суду проти UniCredit банку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Джерела Reuters повідомили в неділю, що судовий позов проти UniCredit і складне становище інших італійських компаній з російськими операціями будуть обговорюватися на засіданні в понеділок 20 травня, скликаному міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

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У п'ятницю російський суд постановив заарештувати активи, рахунки і майно UniCredit, а також акції двох дочірніх компаній в рамках судового позову щодо припиненого газового проєкту в Росії за участю італійського банку.

Рішення арбітражного суду Санкт-Петербурга поширюється на цінні папери, нерухомість і рахунки UniCredit на загальну суму 463 мільйони євро.

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Арбітражний суд Санкт-Петербурга також постановив заарештувати активи, рахунки, майно та акції Deutsche Bank в Росії в рамках судового процесу за участю німецького банку.