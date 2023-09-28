Справа Укргазбанку: слідство про привласнення експосадовцями банку 206 млн завершили

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування у справі заволодіння коштами "Укргазбанку" у розмірі 206 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У незаконному виведенні коштів підозрюють злочинну організацію на чолі з ексголовою правління АБ "Укргазбанк" - Кирилом Шевченком.

Слідство встановило, що посадовці банку у листопаді 2014 року запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдо посередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.

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У вересні 2015 року створили злочинну організацію задля розширення кола учасників злочину та збільшення можливостей для заволодіння коштами банку.

"Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном.

Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала", – зазначили в НАБУ.

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Правоохоронці вказують, що псевдо посередниками виявилися ФОПи, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

За час існування схеми (з листопаду 2014 по березень 2020 рр.) держбанк здійснив понад тисячу переказів на адресу 52 псевдо посередників, витративши на це понад 206 млн грн.

Організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління "Укргазбанку", який невдовзі його очолив за рішенням уряду.

Нагадуємо:

САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові Національного банку України Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність посадових осіб державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків у сумі понад 206 млн. гривень.

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

У жовтні 2022 року ВАКС призначив заставу екс-директору департаменту "Укргазбанку" у розмірі майже 40,2 млн. гривень.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 мільйонів гривень збитків "Укргазбанку" у вигляді тримання під вартою.

У лютому детективи НАБУ за процесіального керівництва САП повідомили про підозру "ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ "Укргазбанк", яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн".

У серпні НАБУ оновило підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку – його підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів.