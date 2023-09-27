Новини 27 вересня: в ОП вважають легку девальвацію гривні корисною, штрафи для ФОПів зменшать

Про підготовку до зими. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до зими Україна посилить протиповітряну оборону енергетики, це буде унікальний для світу захист.

Про Uber. Підприємство-партнер всесвітньо відомої платформи пасажирських перевезень Uber ухилилось від сплати 40 мільйонів гривень податку.

Про розмінування. Зараз в Україні сертифіковано 17 операторів протимінної діяльності, 29 – в процесі сертифікації і ще 40 –до неї готуються.

Про гривню. Заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма вважає корисною для економіки легку контрольовану девальвацію гривні.

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Про штрафи. Державна податкова служба заявляє, що з 1 жовтня будуть суттєво зменшені штрафи для фізичних осіб-підприємців за продаж товарів та послуг без використання РРО.

Ексклюзиви ЕП

Електромобілі штовхають ЄС на торговельну війну з Китаєм. Що відбувається?

Градус протистояння між сторонами підвищується, а першим каменем спотикання стали електромобілі.

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