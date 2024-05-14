"Нафтогаз" запустив 2 високопродуктивні газові свердловини: скільки видобувають

АТ "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ України, які дають 390 тисяч кубометрів газу на добу: 270 та 120 тисяч кубометрів відповідно.

Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз".

"Запустили дві високопродуктивні свердловини, які сумарно щодня дають Україні 390 тисяч кубометрів газу. Це вже шоста та сьома високопродуктивні свердловини з початку року", - йдеться у повідомленні.

Ці свердловини пробурені на одному родовищі, на одному пласті та майже одночасно. Вони мають відносно однакову глибину – 6 км 200 м та 6 км 225 м.

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Нагадаємо:

Минулого року більшість підприємств групи "Нафтогаз" покращили свої фінансові результати щонайменше на 40%.

"Нафтогаз України" при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 млрд кубометрів газу українського видобутку.

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