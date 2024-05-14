Укрзалізниця оновила сайт для купівлі квитків і запевняє, що стане зручніше
Вівторок, 14 травня 2024, 16:05 -
Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підписі", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
У пресслужбі також зазначили, що на оновленому сайті доступні такі функції:
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- купівля квитків на будь-який поїзд;
- у тому числі квитки на поїзди Київ – Варшава та Київ – Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис;
- повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунту;
- придбання квитків у жіночі купе;
- придбання квитків зі знижкою для студентів;
- покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;
- можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;
- доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.
Укрзалізниця впроваджуватиме поступовий перехід зі старого сайту https://booking.uz.gov.ua/ на новий https://booking-new.uz.gov.ua/.
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