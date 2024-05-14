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Укрзалізниця оновила сайт для купівлі квитків і запевняє, що стане зручніше

Вівторок, 14 травня 2024, 16:05 - Економічна правда

Укрзалізниця розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. 

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 

"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підписі", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко. 

У пресслужбі також зазначили, що на оновленому сайті доступні такі функції: 

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  • купівля квитків на будь-який поїзд;
  • у тому числі квитки на поїзди Київ – Варшава та Київ – Відень після верифікації акаунту через Дія.Підпис; 
  • ⁠повернення квитків на міжнародні рейси після верифікації акаунту;
  • придбання квитків у жіночі купе;
  • ⁠придбання квитків зі знижкою для студентів;
  • ⁠покращений пошук поїздок з пересадками, у тому числі з пересадкою всередині поїзда;
  • ⁠можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж та дізнатись вартість цих квитків до придбання;
  • ⁠безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay;
  • доступ до онлайн-табло вокзалів по країні.

Укрзалізниця впроваджуватиме поступовий перехід зі старого сайту https://booking.uz.gov.ua/ на новий https://booking-new.uz.gov.ua/.

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