ЄС ухвалив план України для Ukraine Facility: на які кошти розраховує уряд цьогоріч
Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Цього року уряд розраховує залучити 16 мільярдів євро.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility — наша держава отримає 1,89 млрд євро попереднього фінансування", - повідомив він.
Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у плані України.
Загалом фінансова допомога від ЄС у 2024 році сягне 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро – гранти, розраховує Міністерство фінансів України.
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Нагадаємо:
У лютому 2024 року Європарламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.
У квітні Європейська комісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років.
Посли-країн членів ЄС підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Єврокомісією.
Економічна правда.