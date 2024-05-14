Anglo American планує розділитись після відхилення пропозиції про купівлю від BHP за $39 млрд

Гірничовидобувний гігант Anglo American планує розділитися, з метою завоювати акціонерів після того, як вона відхилила пропозицію про поглинання вартістю 39 мільярдів доларів від конкурентів BHP.

Про це повідомляє Financial Times.

У 107-річній гірничодобувній компанії Anglo заявили у вівторок, що продадуть або розділить свій алмазний бізнес De Beers, південноафриканський підрозділ Anglo American Platinum, а також свої активи з видобутку коксівного вугілля.

Натомість материнська компанія зосередиться на виробництві міді, залізної руди та поживних речовин для сільськогосподарських культур. BHP, найбільший у світі гірничодобувний концерн, планував викупити мідний бізнес Anglo, який, як очікується, зростатиме через рух світу у сторону декарбонізації.

Реклама:

"Ці дії є найбільш радикальними змінами в Anglo American за останні десятиліття", - сказав директор Anglo American Дункан Ванблад описуючи запропоновані зміни.

Ванблад перебуває під сильним тиском, через вимогу визначити майбутнє групи як окремої компанії.

До кінця 2025 року, коли реструктуризація буде завершена, компанія "буде надзвичайно високо оцінена", додав він у зверненні до ЗМІ.

Реклама:

"Якщо хтось захоче купити нас у цей конкретний момент часу, йому доведеться заплатити за це величезну суму грошей", - додав керівник.

Anglo також заявила, що скоротить витрати на Woodsmith, флагманський проєкт у Великобританії, спрямований на створення величезного підземного рудника з виробництва ще неперевіреного добрива. Замість того, щоб витрачати 1 млрд дол на рік на будівництво шахти до 2027 року, наступного року буде витрачено лише 200 млн дол, а в 2026 році - нічого.

Нагадаємо:

У понеділок 13 травня Anglo American відмовилась від переглянутої пропозицію найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP про купівлю компанії. Раніше компанія відмовилась від першої пропозиції.

Раніше Anglo American Plc відхилила першу пропозицію про поглинання від найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP Group вартістю 39 мільярдів доларів, заявивши, що вона значно недооцінює компанію.

У квітні найбільша гірничодобувна компанія світу BHP Group запропонувала викупити 100% акцій свого конкурента Anglo American за 38,8 мільярда доларів.

Економічна правда