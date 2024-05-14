Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду: яка її мета

Фото: Telegram Шмигаля

На засіданні 14 травня Кабмін прийняв постанову "Про утворення Стратегічної інвестиційної ради", розроблену відповідно до схваленої урядом Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Стратегічна інвестиційна рада під головуванням прем’єр-міністра України відіграватиме ключову роль у визначенні стратегічних пріоритетів для здійснення публічних інвестицій як за рахунок власних ресурсів держави, так і коштів міжнародних партнерів.", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Рада схвалюватиме середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, який готуватиметься спільно з Бюджетною декларацією, та єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, які пройшли попередню оцінку та пріоритезацію, а також здійснюватиме верхньорівневий моніторинг їх реалізації, пояснили у Мінфіні.

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"Діяльність Стратегічної інвестиційної ради сприятиме ефективному використанню обмежених фінансових ресурсів для задоволення пріоритетних потреб відновлення та розвитку", - зазначили у міністерстві.

"Створюємо Стратегічну інвестиційну раду - дорадчий орган при уряді. Її завдання: сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства", - додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Економічна правда

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