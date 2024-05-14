Китай становить реальну кібернебезпеку - голова британської спецслужби

Голова Британської спецслужби GCHQ, Енн Кіст-Батлер заявила, що Китай становить реальну і зростаючу кібернетичну загрозу для Сполученого Королівства,

Про це повідомляє Reuters.

Вона додала, що в той час, як Росія і Іран є безпосередньою загрозою, Китай є викликом, що визначає епоху.

"У кіберпросторі ми вважаємо, що безвідповідальні дії КНР послаблюють безпеку інтернету для всіх", - сказала Кіст-Батлер.

Реклама:

Своєю чергою премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у своїй промові минулого місяця заявив, що пов'язані з китайською державою суб'єкти проводили "зловмисні кіберкампанії" проти британських законодавців.

Нагадаємо:

Білий дім наказав китайській групі, яка займається криптомайнінгом у Вайомінгу, продати землю, на якій вона тримає свої сервери, оскільки об'єкт знаходиться поруч з базою, на якій розміщені американські ядерні балістичні ракети.

Реклама: