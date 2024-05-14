БЕБ закрило 9 гральних закладів у Києві та вилучило техніки на 700 тисяч
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили 9 незаконних гральних закладів, що знаходяться у нежитлових приміщеннях Солом’янського, Голосіївського, Дарницького та інших районах Києва.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Як повідомляється, зали працювали цілодобово, з порушенням комендантської години.
Після дев’яти санкціонованих обшуків незаконних гральних залів, детективи БЕБ вилучили майно, яке використовувалось для незаконного надання доступу до азартних ігор в мережі Інтернет.
Зокрема, детективи вилучили понад 100 комплектів комп’ютерної техніки, меблі, мережеве обладнання, техніку тощо.
Орієнтовна вартість вилученого становить близько 700 тис. грн.
Наразі триває досудове розслідування за фактом незаконної організації та проведення азартних ігор.
Нагадаємо:
У кінці квітня детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві викрили в одному зі столичних бізнес-центрів нелегальне казино та шахрайський кол-центр.