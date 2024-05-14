У І кварталі банки збільшили свій чистий прибуток на 18% - НБУ

У І кварталі 2024 року платоспроможні банки отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку або на 18% більше за відповідний показник 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Головні чинники зростання прибутковості в річному вимірі – збільшення процентних доходів та значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій", - йдеться у повідомленні.

За останній рік банки більш активно фінансували потреби уряду, наростивши вкладення в ОВДП. Це позначилося на структурі процентних доходів: частка доходів банків від ОВДП за рік (з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2024 року) зросла на 6,7% до понад 26%.

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Водночас банки нарощують кредитування: обсяги гривневих бізнес-кредитів зростають три квартали поспіль, роздрібних – понад рік. Від кредитування юридичних та фізичних осіб платоспроможні банки в І кварталі 2024 року отримали 34 млрд грн процентних доходів, що на 13% більше ніж показник за аналогічний період 2023 року.

"Це є результатом стабільного зростання кредитних портфелів клієнтів з середини минулого року. Однак зниження ставок за новими кредитами позначилося на зменшенні дохідності корпоративного кредитного портфеля", - пояснили у фінустанові.

Інші фінансові показники банківської системи за І квартал 2024 року:

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операційні доходи банків становили 78,7 млрд грн (+10,3% в річному вимірі);

рентабельність капіталу банківського сектору станом на 1 квітня 2024 року – 51,1%;

нарахована банками сума податку на прибуток за І квартал – 10,3 млрд грн.

Станом на 1 квітня лише вісім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 111 млн грн.

Економічна правда.