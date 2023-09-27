У Мінекономіки розповіли, скільки земель планують розмінувати в найближчі роки

Зараз в Україні сертифіковано 17 операторів протимінної діяльності, 29 – в процесі сертифікації і ще 40 –до неї готуються.

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко на форумі Demine Ukraine.

За словами Свириденко, на початку року до гуманітарного розмінування було залучено 1500 саперів та 12 спеціалізованих машин, зараз – 3000 людей і 29 машин.

До кінця року штат саперів планується збільшити до 5000 спеціалістів.

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"У нас є план на 4 роки з очищення 470 тис гектарів сільськогосподарських земель. З початку року було обстежено 43% з них", – зазначила міністерка.

Для досягнення мети очищення 80% території за 10 років уряд збудує в Україні відкритий ринок розмінування з тендерами на Prozorro і локалізуватиме виробництво спеціалізованої техніки, зокрема іноземних компаній.

Наступного року Кабмін виділить на гуманітарне розмінування 2 млрд грн. За словами Свириденко, цього має вистачити на повернення в експлуатацію 200 000 гектарів полів.

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Загалом потенційно забрудненими вважається 174 000 кв кілометрів території України. Поки що сапери мають доступ лише до 21% з них.

Нагадуємо:

Україна запустить через Prozorro ринок послуг із гуманітарного розмінування.