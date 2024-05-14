Час дії обмежень для промисловості збільшився до 15 годин: імпорт електрики б'є рекорди

У вівторок графіки обмеження електропостачання для промисловості будуть діяти з 16:00 до 7:00 ранку наступного дня (15 годин). Водночас у понеділок графіки обмеження споживання для промисловості діяли 14 годин.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Ще вчора обмеження промисловості планувалися з 17:00 до 24:00, але через зростання споживання Диспетчерський центр "Укренерго" був вимушений продовжити їх до 07:00.

"Сьогодні, 14 травня, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 16:00 до 07:00 15 травня", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, імпорт електроенергії з сусідніх країн знову б'є рекорди. Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови імпортують електрики загальним обсягом 21 072 МВт-год.

Нагадаємо:

У понеділок, 13 травня, заплановано рекордний обсяг імпорту електроенергії в Україну протягом доби з п'яти країн Європи у розмірі 19,4 тисячі МВт-год.

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Раніше, Україною було заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту електроенергії - 18 649 МВт-год.

Минулої доби, 13 травня, споживання електроенергії в Україні зросло на 8% проти обсягу, спожитого 12 травня. Потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.