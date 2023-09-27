Новости 27 сентября: в ОП считают легкую девальвацию гривни полезной, штрафы для ФЛП уменьшат

О подготовке к зиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что к зиме Украина усилит противовоздушную оборону энергетики, это будет уникальная для мира защита.

О Uber. Предприятие-партнер всемирно известной платформы пассажирских перевозок Uber уклонилось от уплаты 40 миллионов гривен налога.

О разминировании. Сейчас в Украине сертифицировано 17 операторов противоминной деятельности, 29 – в процессе сертификации и еще 40 – к ней готовятся.

О гривне. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма считает полезной для экономики легкую контролируемую девальвацию гривны.

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О штрафах. Государственная налоговая служба заявляет, что с 1 октября будут существенно уменьшены штрафы для физических лиц-предпринимателей за продажу товаров и услуг без использования РРО.

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