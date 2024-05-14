Фонд підтримки енергетики отримав від Данії 5,3 мільйона євро нового внеску 

Фонд підтримки енергетики України отримав новий внесок від Данії у розмірі 5,3 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

У міністерстві зазначили, що загальна сума внесків Данії до Фонду сягнула майже 17 млн євро. Причому, Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики ще на початку квітня 2022 року. А сам фонд був створений у березні 2022 року.

Пресслужба також повідомила, що на сьогодні загальна сума внесків спонсорів до Фонду (включно з анонсованими) вже сягнула понад 433 млн євро.

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Водночас Робочою групою з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичній галузі при Міненерго схвалено під закупівлю за рахунок коштів Фонду запити українських енергетичних компаній щодо обладнання, спецтехніки та палива на суму понад 452 млн євро.

Нагадаємо:

У травні Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро).

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