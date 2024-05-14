Всі розділи
Укр / Рус

Фонд підтримки енергетики отримав від Данії 5,3 мільйона євро нового внеску 

Вівторок, 14 травня 2024, 14:20 - Економічна правда

Фонд підтримки енергетики України отримав новий внесок від Данії у розмірі 5,3 млн євро. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

У міністерстві зазначили, що загальна сума внесків Данії до Фонду сягнула майже 17 млн євро. Причому, Данія стала першим спонсором Фонду підтримки енергетики ще на початку квітня 2022 року. А сам фонд був створений у березні 2022 року.

Пресслужба також повідомила, що на сьогодні загальна сума внесків спонсорів до Фонду (включно з анонсованими) вже сягнула понад 433 млн євро. 

Реклама:

Водночас Робочою групою з питань організації гуманітарної допомоги в енергетичній галузі при Міненерго схвалено під закупівлю за рахунок коштів Фонду запити українських енергетичних компаній щодо обладнання, спецтехніки та палива на суму понад 452 млн євро. 

Нагадаємо:

У травні Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро). 

Реклама:

енергетика Данія євро
Реклама:
Матеріали за темою
Аргентина може допомогти Україні запчастинами в енергетиці - Свириденко 14 травня 2024, 12:20
Час дії обмежень для промисловості збільшився до 15 годин: імпорт електрики б'є рекорди 14 травня 2024, 11:43
Споживання електроенергії зросло на 8%, Україна залучала аварійне постачання з сусідніх країн  14 травня 2024, 10:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті