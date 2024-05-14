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"єОселя": з початку року українці отримали іпотечних кредитів на понад 6 мільярдів

Вівторок, 14 травня 2024, 12:43 - Артур Крижний
 
Мінекономіки

З початку року за програмою "єОселя" українці вже взяли іпотечних кредитів на понад 6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Зокрема, за минулий тиждень було видано 229 кредитів на 396 млн гривень:

  • під 3% — 111 військовослужбовців та силовиків, 17 педагогів, 12 медиків та 6 науковців;
  • під 7% — 64 українця без власного житла, 4 ВПО та 15 ветеранів.

Загалом, зі старту програми кредити на придбання житла взяли вже 10 тисяч українських родин. Загальна сума становила майже 16 млрд гривень.

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"На сьогодні взяти кредит за програмою "єОселя" можна у 8 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро", - нагадали у пресслужбі відомства.

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Нагадаємо:

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З початку 2024 року 3 400 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на майже 6 млрд грн.

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Економічна правда
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