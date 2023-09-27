Шмигаль про підготовку енергетики до зими: зробимо унікальний захист

До зими Україна посилить протиповітряну оборону енергетики, це буде унікальний для світу захист.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі "Майбутнє української енергетики".

"Наша ППО стала ще більш комплексною і досвідченою. Продовжуємо працювати над її розвитком. До зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою й ефективнішою", - сказав прем'єр.

За його словами, минулого року в України не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших систем.

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Крім того, зведено багаторівневий захист енергооб’єктів: пасивний та активний.

"Україна робить проєкти, які ніхто у світі досі не робив", - зазначив глава уряду.

Продовжується також робота над децентралізацією енергосистеми.

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Денис Шмигаль подякував за швидкі рішення, які посилили спроможність і стійкість нашої держави.

"Партнери надали $2,3 мільярда на відновлення та захист енергетики. Ми також розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 МВт до 1200 МВт", — сказав Прем’єр-міністр.

Станом на сьогодні відремонтовано понад 80% магістральних мереж.

Ще один позитивний фактор, за словами Прем’єр-міністра, — у Росії стало менше ракет. Він зауважив, що спроможність агресора виробляти їх значно нижча, ніж ворогу хотілося б.

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Раніше в "Центренерго" розповідали, що зводять на своїх ТЕС захисні споруди, які мають убезпечити станції від російських атак.