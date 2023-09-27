Компанія-партнер Uber в Україні ухилилась від сплати 40 мільйонів податку

Підприємство-партнер всесвітньо відомої платформи пасажирських перевезень ухилилось від сплати 40 мільйонів гривень податку.

Про це повідомляють пресслужби Бюро економічної безпеки та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Хоча в Бюро не вказують, про яку компанію йдеться, за даними джерел ЕП у правоохоронних органах на несплаті податку викрили компанію-партнера американської Uber Technologies.

"Товариство було зареєстроване в Україні для обслуговування представництва закордонної компанії та оплати праці водіїв", - зазначили в БЕБ.

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Під час досудового розслідування було встановено, що директорка фірми, її спільник та головний бухгалтер організували схему ухилення від сплати податків.

А саме: отримані водіями від перевезення пасажирів гроші надходили напряму компанії-власнику платформи, а потім, за мінусом комісії, зараховувалися на рахунки підприємства фігурантки для оплати роботи водіїв партнерів та утримання представництва.

Надалі ці кошти у незаконний спосіб переводилися в готівку за допомогою підконтрольних фігурантам ФОП в якості оплати за надання неіснуючих інформаційних посередницьких послуг.

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Крім цього, за 2019, 2021 та 2022 роки підприємство не подало жодних податкових звітів. Такі дії призвели до ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.

Організаторці схеми та двом посібникам оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Нагадуємо:

У березні детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати 52 мільйонів гривень в українському представництві всесвітньо відомого бренду таксі.