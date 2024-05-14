Уряд обрав виконуючих обов'язки міністра агрополітики та міністра інфраструктури

Тарас Висоцький (зліва) та Василь Шкураков (справа). The Page / Мінінфраструктури

Уряд поклав виконання обов'язків міністра агрополітики на Тараса Висоцького, крісло міністра інфраструктури тимчасово займе Василь Шкураков.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, кабінетом Міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків:

Міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича.

Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на Шкуракова Василя Олександровича.

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Нагадаємо:

Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра агрополітики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Крім Сольського, підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику - Маркіяну Дмитрасевичу, який нині перебуває у відрядженні за кордоном у зв’язку з початком перемовин України про вступ до ЄС в частині аграрного блоку.

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За даними ЕП, отриманими від співрозмовника, наближеного до Сольського, він проходить як підозрюваний за епізодами 2017-2018 років, коли здійснював адвокатську діяльність.

9 травня парламент звільнив Миколу Сольського з посади з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков не обговорював постанову про своє звільнення з керівництвом фракції "Слуга народу" та очільником уряду Денисом Шмигалем. Він не був запрошений на засідання фракції та профільного комітету.

Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.