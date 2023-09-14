В Україні масово порушують норму закону про закупівлі щодо вітчизняних товарів

У серпні поточного року при проведенні закупівель товарів, відносно яких застосовується вимога локалізації, порушення цієї вимоги відбувалися в кожному третьому випадку.

Це виявив Центр розвитку ринкової економіки (CMD-Ukraine), який проаналізував за серпень закупівлі товарів, щодо яких застосовується локалізація.

Так, протягом серпня 2023 року з 479 закупівель товарів, щодо яких застосовується локалізація, у 194 було виявлено порушення. З них:

в оголошених закупівлях – 99,

в завершених закупівлях – 55,

в виконаних договорах – 40.

Нагадуємо:

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Що таке локалізація

Згідно з пунктом 29-1 частини першої статті 1 Закону України "Про публічні закупівлі" ступінь локалізації виробництва - це показник місцевої складової у питомій вазі вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі.

Ступінь локалізації виробництва товарів визначається Мінекономіки в автоматичному режимі на підставі, зокрема, підтвердження здійснення на території України виробництва не менше одного з елементів товару.

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Що передбачає локалізація

Законом "Про публічні закупівлі" тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення процедур закупівлі, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень. Зокрема, замовник здійснює закупівлю товарів, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує:

у 2022 році – 10 відсотків;

у 2023 році – 15 відсотків;

у 2024 році – 20 відсотків;

у 2025 році – 25 відсотків;

у 2026 році – 30 відсотків;

у 2027 році – 35 відсотків;