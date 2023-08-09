Приватне підприємство обдурило Міноборони на 15 млн гривень: підозру отримав чиновник міністерства

ДБР повідомило про підозру посадовцю Міноборони, який допустив збитки держави на 15 млн гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що у 2017 році одне з приватних товариств стало переможцем на тендерних торгах щодо будівництва дороги на території військового містечка.

У порушення угоди підприємство відразу запросило 70% від зазначеної суми за майбутню роботу. А чиновник Міноборони всупереч своїм повноваженням дав дозвіл на авансові проплати.

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Таким чином приватне підприємство отримало понад 15 млн гривень авансом, але жодних робіт виконано не було. Гроші було привласнені керівництвом підприємства та розтрачені на свій розсуд.

У підсумку, посадовець Міноборони підозрюється у недбалому ставленні до служби. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Щодо приватного підприємства обвинувальний акт було направлено до суду в окремому кримінальному провадженні.

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