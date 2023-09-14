В Украине массово нарушают норму закона о закупках относительно отечественных товаров
В августе текущего года при проведении закупок товаров, в отношении которых применяется требование локализация, нарушения этого требования происходили почти в каждом третьем случае.
Это обнаружил Центр развития рыночной экономики (CMD-Ukraine), который проанализировал за август закупки товаров, в отношении которых применяется локализация.
Так, в течение августа 2023 года из 479 закупок товаров, в отношении которых применяется локализация, в 194 были выявлены нарушения. Из них:
- в объявленных закупках - 99,
- в завершенных закупках - 55,
- в выполненных договорах - 40.
Напоминаем:
Что такое локализация
Согласно пункту 29-1 части первой статьи 1 Закона Украины "О публичных закупках" степень локализации производства - это показатель местной составляющей в удельном весе стоимости сырья, материалов, узлов, агрегатов, деталей, составных частей и комплектующих изделий, работ, услуг и других составляющих отечественного производства в себестоимости товара, являющегося предметом закупки.
Степень локализации производства товаров определяется Минэкономики в автоматическом режиме на основании, в частности, подтверждения осуществления на территории Украины производства не менее одного из элементов товара.
Что предусматривает локализация
Законом "О публичных закупках" временно, с 2022 года сроком на 10 лет, устанавливаются следующие особенности осуществления процедур закупки, если стоимость предмета закупки равна или превышает 200 тысяч гривен. В частности, заказчик осуществляет закупку товаров, исключительно если их степень локализации производства равна или превышает:
- в 2022 году - 10 процентов;
- в 2023 году - 15 процентов;
- в 2024 году - 20 процентов;
- в 2025 году - 25 процентов;
- в 2026 году - 30 процентов;
- в 2027 году - 35 процентов;
- с 2028 года до дня завершения 10-летнего срока действия этого пункта - 40 процентов.