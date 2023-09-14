В Украине массово нарушают норму закона о закупках относительно отечественных товаров

В августе текущего года при проведении закупок товаров, в отношении которых применяется требование локализация, нарушения этого требования происходили почти в каждом третьем случае.

Это обнаружил Центр развития рыночной экономики (CMD-Ukraine), который проанализировал за август закупки товаров, в отношении которых применяется локализация.

Так, в течение августа 2023 года из 479 закупок товаров, в отношении которых применяется локализация, в 194 были выявлены нарушения. Из них:

в объявленных закупках - 99,

в завершенных закупках - 55,

в выполненных договорах - 40.

Напоминаем:

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Что такое локализация

Согласно пункту 29-1 части первой статьи 1 Закона Украины "О публичных закупках" степень локализации производства - это показатель местной составляющей в удельном весе стоимости сырья, материалов, узлов, агрегатов, деталей, составных частей и комплектующих изделий, работ, услуг и других составляющих отечественного производства в себестоимости товара, являющегося предметом закупки.

Степень локализации производства товаров определяется Минэкономики в автоматическом режиме на основании, в частности, подтверждения осуществления на территории Украины производства не менее одного из элементов товара.

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Что предусматривает локализация

Законом "О публичных закупках" временно, с 2022 года сроком на 10 лет, устанавливаются следующие особенности осуществления процедур закупки, если стоимость предмета закупки равна или превышает 200 тысяч гривен. В частности, заказчик осуществляет закупку товаров, исключительно если их степень локализации производства равна или превышает:

в 2022 году - 10 процентов;

в 2023 году - 15 процентов;

в 2024 году - 20 процентов;

в 2025 году - 25 процентов;

в 2026 году - 30 процентов;

в 2027 году - 35 процентов;