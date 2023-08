Канадський виробник конопель почав вихід на ринок алкоголю: купує вісім алкогольних брендів 

Канадський виробник конопель Tilray купує вісім алкогольних брендів у виробника пива - конценрну Anheuser-Busch.

Про це йдеться в прес-релізі компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"Канадський виробник канабісу Tilray Brands Inc. досяг угоди про придбання восьми брендів алкогольних напоїв у пивоварного концерну Anheuser-Busch InBev", - зазначається в повідомленні.

До угоди входять бренди Shock Top, Redhook Brewery, Widmer Brothers Brewing, Breckenridge Brewery, Blue Point Brewing Co., 10 Barrel Brewing Co., Square Mile Cider Co. і HiBall Energy.

Зазначається, що після зазначеної угоди котирування акцій Tilray підскочили на 10% на попередніх торгах у Нью-Йорку у вівторок, 8 серпня. Папери Anheuser-Busch подорожчали на 0,7%.

Також повідомляється, що рішення Tilray вийти на алкогольний ринок пов'язане з жорсткою конкуренцією на ринку легалізованих конопель у Канаді та відсутністю прогресу федеральної реформи цього сегмента в США.

Угоду оплатять грошовими коштами і закриють цього року. Сума угоди не розголошується.

Нагадуємо:

Канадського виробника Tilray відносять до ключових гравців, на яких тримається глобальний ринок канабісу.

Американські ділові ЗМІ ще 2018 року повідомляли про підготовку виходу на ринок канабісу таких алкогольних конгломератів, як Diageo і Anheuser-Busch.

Відомо також, що вже не перший рік виробники алкоголю та безалкогольних напоїв і канабіс-компанії виявляють взаємний інтерес.

Зокрема, ще 2018 року з'являлася інформація про переговори між ще одним виробником канабісу - компанією Aurora, і компанією Coca-Cola. Обидві компанії заявляли, що жодних фінальних домовленостей поки не досягнуто. Але Coca-Cola не спростовувала зацікавленість у ринку канабісу, що експерти пояснювали зниженням популярності безалкогольних напоїв із високим вмістом цукру.

Компенсувати падіння попиту, на думку аналітиків, можуть напої на основі канабідіолу. Вони входять до категорії "здорових продуктів" і не мають психоактивного ефекту.

Також відомо про велику угоду між великим виробником напоїв Constellation Brands (наприклад, пиво Corona) і канадською канабіс-компанією Canopy Growth Corp. Пивна глобальна корпорація викупила за $4 млрд 38%-вий пакет акцій Canopy. Це одна з найбільших угод у канабісній індустрії.

Причини купівлі ті самі: глобальне виробництво пива застигло на одному місці, а споживання стабільно скорочується через дедалі більше переконання споживачів, що пиво - це "нездоровий" напій.