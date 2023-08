Канадский производитель конопли начал выход на рынок алкоголя: покупает восемь алкогольных брендов 

Канадский производитель конопли Tilray покупает восемь алкогольных брендов у производителя пива - концерна Anheuser-Busch.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.

"Канадский производитель каннабиса Tilray Brands Inc. достиг соглашения о приобретении восьми брендов алкогольных напитков у пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev", - говорится в сообщении.

В сделку входят бренды Shock Top, Redhook Brewery, Widmer Brothers Brewing, Breckenridge Brewery, Blue Point Brewing Co., 10 Barrel Brewing Co., Square Mile Cider Co. и HiBall Energy.

Отмечается, что после указанной сделки котировки акций Tilray подскочили на 10% на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник. Бумаги Anheuser-Busch подорожали на 0,7%.

Также сообщается, что решение Tilray выйти на алкогольный рынок связано с жесткой конкуренцией на рынке легализованной конопли в Канаде и отсутствием прогресса федеральной реформы этого сегмента в США.

Сделка будет оплачена денежными средствами и закрыта в текущем году. Сумма сделки не разглашается.

Канадского производителя Tilray относят в ключевым игрокам, на которых держится глобальный рынок каннабиса.

Американские деловые СМИ еще в 2018 году сообщали о готовящемся выходе на рынок каннабиса таких алкогольных конгломератов, как Diageo и Anheuser-Busch.

Известно также, что уже не первый год производители алкоголя и безалкогольных напитков и каннабис-компании проявляют взаимный интерес.

В частности, еще в 2018 году появлялась информация о переговорах между еще одним производителем каннабиса - компанией Aurora, и компанией Coca-Cola. Обе компании заявляли, что никаких финальных договоренностей пока не достигнуто. Но Coca-Cola не отрицала заинтересованность в рынке каннабиса, что эксперты объясняли снижением популярности безалкогольных напитков с высоким содержанием сахара.

Компенсировать падение спроса, по мнению аналитиков, могут напитки на основе каннабидиола. Они входят в категорию "здоровых продуктов" и не имеют психоактивного эффекта.

Также известно о большой сделке между крупным производителем напитков Constellation Brands (например, пиво Corona) и канадской каннабис-компанией Canopy Growth Corp. Пивная глобальная корпорация выкупила за $4 млрд 38%-ный пакет акций Canopy. Это одна из самых крупных сделок в каннабисной индустрии.

Причины покупки все те же: глобальное производство пива застыло на одном месте, а потребление стабильно сокращается из-за растущего убеждения потребителей, что пиво - это "нездоровый" напиток.