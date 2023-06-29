Всі розділи
Укр / Рус

З нового року в Україні запрацює електронна акцизна марка - ухвалено закон

Четвер, 29 червня 2023, 12:14

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким запроваджується електронна акцизна марка - інструмент, що створює можливість простежувати електронними засобами обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Про ухвалення закону повідомив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

"Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборе тінь", - зазначив Гетманцев.

Передбачається, що е-марка надасть можливість:

  • відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
  • контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
  • кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

Також створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання:

  • обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;
  • система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

Отже, в Україні замість паперових будуть запроваджені електронні акцизні марки.

Кабміну, згідно з прикінцевими положеннями закону, дадуть пів року, щоб привести у відповідність необхідну підзаконну нормативну базу.

Таким чином, практичне впровадження електронної акцизної марки можна прогнозувати з січня 2024 року.

Нагадуємо:

Водночас минулого тижня Кабмін затвердив нові зразки паперових акцизних марок для алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

ДПС доручено забезпечити виготовлення та продаж нових марок акцизного податку з 25 серпня 2023 року. Марки попереднього зразка припинять продавати з 1 вересня 2023 року.

Процес обміну старих акцизних марок на нові, а також знищення старих - триватиме до 2025 року.

У цьому зв'язку у фінансовому плані на 2024 рік у витратній частині Кабмін доручив передбачити витрати, пов’язані зі знищенням марок акцизного податку старих зразків та виготовленням, безоплатним обміном та доставкою продавцю марок акцизного податку нового зразка.

акциз алкоголь тютюн закон
Матеріали за темою
Спілка підприємців виступила проти підвищення ПДВ на пальне 31 травня 2023, 19:52
Питання на 20 мільярдів. Рада хоче обмежити роботу duty-free, щоб побороти тіньовий ринок тютюну 10 травня 2023, 08:45
“еАкциз”: цифрові рішення, що здатні зробити ринок алкоголю і тютюну прозорим 1 травня 2023, 08:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті