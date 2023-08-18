В "Інтерпайпі" Пінчука натякають, що дочірня компанія в РФ може працювати без їхнього відома

Група "Інтерпайп" заявляє, що ухвалила рішення про ліквідацію дочірньої структури в Росії негайно після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і все, що відбувається з компанією після того, не має до них жодного відношення.

Про це йдеться в заяві "Інтерпайп", зробленій після розслідування ЗМІ, яке виявило в російських реєстрах ознаки господарської та комерційної діяльності компанії "Інтерпайп-М" - дочірньої структури групи "Інтерпайп".

"Після 24 лютого 2022 року "Інтерпайп" припинив будь-яку бізнес-діяльність в Російській Федерації та не має відношення до будь-яких рішень та діяльності торгової компанії в РФ", - йдеться в заяві.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну "Інтерпайп" прийняв рішення щодо ліквідації торгової компанії в Росії. Персонал торгової компанії було звільнено, лишилися тільки дві особи, які задіяні в ліквідації компанії. Цей процес розпочався негайно", - наголошують також в "Інтерпайп".

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У компанії визнають, що процес ліквідації "Інтерпайп-М" йде дуже повільно, але не з вини компанії.

"Він триває в умовах вкрай недружнього юридичного середовища та навмисно гальмується російськими державними установами", - наголошується в заяві.

Напередодні у ЗМІ були опубліковані дані російських реєстрів, з яких, зокрема, витікало, що:

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ТОВ "Интерпайп-М" має індивідуальний податковий номер ИНН 7728560106 та не перебуває у стані припинення. Компанію очолює генеральний директор, громадянин РФ Воробьев Андрей Владимирович.

За 2022 рік ТОВ "Интерпайп-М" подала фінансову звітність. У 2022 році вже після вторгнення Росії в Україну виручка компанії "Интерпайп-М" від продажу товарів на території РФ склала 131,66 млн рублів. За 2022 рік Інтерпайп отримав у Росії майже 72 млн рублів чистого прибутку.

За результатами 2022 року Інтерпайп сплатив до бюджету Російської Федерації майже 36 млн рублів податку з прибутку (с. 4 фінансової звітності). І продовжує сплачувати у поточному році. Звіт за 2022 рік був поданий вже в 2023 році. І податки в бюджет РФ "Інтерпайп" перерахував вже 2023 році.

Нагадуємо:

"Інтерпайп" - українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2022 року ІНТЕРПАЙП реалізував 384 тис. т трубної продукції та 87 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Ще у 2018 році Російська Федерація запровадила персональні санкції проти керівництва компанії "Інтерпайп".

Росія широко практикує привласнення активів іноземного бізнесу, причому не лише того, який виявив бажання вийти з РФ.

Так, наприклад, 25 квітня Кремль опублікував указ Путіна, що дозволяє відповідати на націоналізацію російських активів за кордоном передачею активів іноземних компаній у тимчасове управління Росмайну. Указ описує механізм запровадження управління російськими активами компаній з "недружніх країн".

Запровадити такий механізм уперше пропонувалося ще в травні 2022 року. Відповідний законопроект було навіть прийнято у 1-му читанні, але далі не пішов. А згодом його зміст майже повністю перекочував до указу Путіна.

Водночас, як показала практика, Росія привласнює не лише "недружні" активи.

Так, наприклад, цього тижня данський виробник пива Carlsberg заявив про "шок" після рішення Путіна забрати контроль над "Балтикою". Росія взяла "під контроль" вісім пивоварних заводів "Балтика" із 8 400 співробітниками, незабаром після того, як Carlsberg погодився продати цей підрозділ покупцеві, ім'я якого не розголошувалося.