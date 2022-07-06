"Інтерпайп" Пінчука почав випускати новий тип коліс для ринку ЄС

Інтерпайп

Українська промислова компанія "Інтерпайп" розробила новий тип коліс для ринку Євросоюзу та відвантажила експериментальну партію замовнику.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що розробку нового типу коліс "Інтерпайп" почала ще до повномасштабної війни. Основним запитом клієнта була спеціальна форма диска колеса діаметром 840 мм.

"З цим завданням успішно впорався R&D-центр залізничного дивізіону. Це колесо категорії 2 з марки сталі ER7 за європейським стандартом", – йдеться у повідомленні.

Такий продукт призначений для вагонів електрорухомого складу залізниць колії 1435 мм, тобто його можна встановлювати на електрички для звичайних міжміських перевезень.

"Незабаром українські колеса будуть на вагонах національної мережі залізниць однієї з найбільших країн ЄС", – повідомила пресслужба.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є олігарх Віктор Пінчук.

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда